Чаще всего признаки заболевания проявляются в виде когнитивных нарушений, когда снижается способность концентрировать внимание и быстро принимать решения, зато повышается рассеянность и забывчивость, часто это сопровождается общей заторможенностью, сонливостью, пояснила Пшеничная.