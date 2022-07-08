По словам главного экономиста Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт, «у стран с низким уровнем дохода долговые риски и кризисы не являются гипотетическими»: Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан обладают большими дефолтными рисками.
Чаще всего признаки заболевания проявляются в виде когнитивных нарушений, когда снижается способность концентрировать внимание и быстро принимать решения, зато повышается рассеянность и забывчивость, часто это сопровождается общей заторможенностью, сонливостью, пояснила Пшеничная.
Мужчина, стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал совершить нападение на лидера некой религиозной группы, передает агентство Киодо со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.