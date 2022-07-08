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Bloomberg: развивающимся странам угрожает «исторический каскад дефолтов»

В мире резко удвоилось число государств, которые становятся все более уязвимыми перед дефолтом.
Газета.Ru
На сегодняшний день большие потери в экономической сфере несут Сальвадор, Ган, Египт и Пакистан, сообщается в статье Bloomberg
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Infox.ru
Из-за проблемных долгов на сумму более 250 млрд долларов развивающимся странам грозит «исторический каскад дефолтов».
Московский Комсомолец
По словам главного экономиста Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт, «у стран с низким уровнем дохода долговые риски и кризисы не являются гипотетическими»: Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан обладают большими дефолтными рисками.
Lenta.ru

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Bloomberg предупредил о «каскаде дефолтов» развивающихся стран
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