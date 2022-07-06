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Bloomberg: рецессия в РФ будет менее глубокой, чем ожидалось

По мнению экспертов, РФ удалось уйти от глубокой рецессии благодаря увеличению добычи нефти и росту мировых цен на энергоносители.
АБН
По словам экономистов американской компании JPMorgan Chase & Co, прогноз спада экономики РФ улучшился в два раза — с мартовских 7% до 3,5%.
АБН
Экономист Goldman Sachs Клеменс Графе в аналитической записке отметил, что «индикаторы активности указывают на значительный потенциал улучшения» прогноза банка, также ожидавшего сокращения экономики на 7% в 2022 году.
Forbes
Ключевым в замедлении спада экономики стало наращивание добычи нефти.
Lenta.ru

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