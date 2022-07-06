Экономист Goldman Sachs Клеменс Графе в аналитической записке отметил, что «индикаторы активности указывают на значительный потенциал улучшения» прогноза банка, также ожидавшего сокращения экономики на 7% в 2022 году.
Вместе с Гленом в отставку ушли британский государственный министр по делам школ Робин Уолкер, министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс и министр юстиции, младший министр по делам тюрем, министр по вопросам переселения из Афганистана Виктория Аткинс.
В конце июня Дерипаска заявил, что ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса не смогли сломать российскую экономику, которая в условиях санкционного кризиса «оказалась гораздо более рыночной», чем, по словам бизнесмена, он себе ее представлял.
США, распоряжаясь российскими ресурсами за рубежом, должны помнить про Аляску, которая до 1867 года была территорией России, заявил на пленарном заседании Государственной думы ее спикер Вячеслав Володин.