Solenka.infoBloomberg: решение ЕС свести экспорт нефти из РФ к нулю не воплотится в реальностьРешение европейских стран полностью избавиться от зависимости от РФ в плане поставок нефти не получится воплотить в реальность.Solenka.infoЕвросоюз активно работает над согласованием шестого пакета антироссийских санкций, предусматривающих отказ от поставок нефти из России.ФАНЕвропе выгоднее постепенно сокращать закупки, нежели одномоментно рисковать полным пакетом санкций.ФАНДругими словами, дизельное топливо, экспортируемое с индийского завода, перерабатывающего российскую нефть, следует считать индийским дизельным топливом.ИноСМИЧитать далееСвернутьПодробнее о событииBloomberg скептически оценил планы ЕС свести потребление российской нефти к нулюФАН11:40Европейский запрет на поставки российской нефти должен быть реалистичнымИноСМИ23:22Bloomberg: решение ЕС свести экспорт нефти из РФ к нулю не воплотится в реальностьSolenka.info03:02Bloomberg: решение ЕС свести экспорт нефти из России к нулю не воплотится в реальностьИА SM-News08:54Показать ещёОценить2Поделиться