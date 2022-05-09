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Bloomberg: решение ЕС свести экспорт нефти из РФ к нулю не воплотится в реальность

Решение европейских стран полностью избавиться от зависимости от РФ в плане поставок нефти не получится воплотить в реальность.
Solenka.info
Евросоюз активно работает над согласованием шестого пакета антироссийских санкций, предусматривающих отказ от поставок нефти из России.
ФАН
Европе выгоднее постепенно сокращать закупки, нежели одномоментно рисковать полным пакетом санкций.
ФАН
Другими словами, дизельное топливо, экспортируемое с индийского завода, перерабатывающего российскую нефть, следует считать индийским дизельным топливом.
ИноСМИ

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Bloomberg скептически оценил планы ЕС свести потребление российской нефти к нулю
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Bloomberg: решение ЕС свести экспорт нефти из России к нулю не воплотится в реальность
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