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Bloomberg: решение ЕС свести экспорт нефти из РФ к нулю не воплотится в реальность

Решение европейских стран полностью избавиться от зависимости от РФ в плане поставок нефти не получится воплотить в реальность.
Solenka.info
Автор статьи отмечает, что Европейский союз предпринимает активные усилия, чтобы ввести запрет на импорт российского черного золота.
Solenka.info
Другими словами, дизельное топливо, экспортируемое с индийского завода, перерабатывающего российскую нефть, следует считать индийским дизельным топливом.
ИноСМИ
Альтернативой может быть введение санкций в отношении всей продукции любого нефтеперерабатывающего предприятия, использующего российскую нефть.
ИноСМИ

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Bloomberg: решение ЕС свести экспорт нефти из РФ к нулю не воплотится в реальность в 2022 году
ИА SM-News08:54
Bloomberg: решение ЕС свести экспорт нефти из РФ к нулю не воплотится в реальность
Solenka.info03:02
Европейский запрет на поставки российской нефти должен быть реалистичным
ИноСМИ23:22
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