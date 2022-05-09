Solenka.infoBloomberg: решение ЕС свести экспорт нефти из РФ к нулю не воплотится в реальностьРешение европейских стран полностью избавиться от зависимости от РФ в плане поставок нефти не получится воплотить в реальность.Solenka.infoАвтор статьи отмечает, что Европейский союз предпринимает активные усилия, чтобы ввести запрет на импорт российского черного золота.Solenka.infoДругими словами, дизельное топливо, экспортируемое с индийского завода, перерабатывающего российскую нефть, следует считать индийским дизельным топливом.ИноСМИАльтернативой может быть введение санкций в отношении всей продукции любого нефтеперерабатывающего предприятия, использующего российскую нефть.ИноСМИЧитать далееСвернутьПодробнее о событииBloomberg: решение ЕС свести экспорт нефти из РФ к нулю не воплотится в реальность в 2022 годуИА SM-News08:54Bloomberg: решение ЕС свести экспорт нефти из РФ к нулю не воплотится в реальностьSolenka.info03:02Европейский запрет на поставки российской нефти должен быть реалистичнымИноСМИ23:22Показать все источникиОценитьПоделиться