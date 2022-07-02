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Bloomberg: решение России о «Сахалине-2» приведет к борьбе Японии и Европы за газ

Как отмечает агентство, решение Москвы перераспределить права собственности на газовый проект «Сахалин-2» может подтолкнуть Японию к конкуренции с Европой за альтернативные источники поставок.
РБК
"Если проект "Сахалин-2", поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику", — прогнозирует аналитик Хироши Хашимото.
РИА Новости
Согласно документу, оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy — сменит новое, российское юрлицо.
RT на русском
Имущество Sakhalin Energy при этом будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».
RT на русском

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