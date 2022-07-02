"Если проект "Сахалин-2", поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику", — прогнозирует аналитик Хироши Хашимото.
Второй по величине покупатель сжиженного природного газа (СПГ) — Япония — рассматривает альтернативные российским газовым поставкам варианты из-за решения президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалин-2», пишет 2 июля Bloomberg.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил французским властям экстрадировать россиянина Александра Винника, которого приговорили к пяти годам тюрьмы, в Грецию, сообщил РБК его адвокат Фредерик Бело.