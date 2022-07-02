Будьте в Плюсе

Bloomberg: решение России о «Сахалине-2» приведет к борьбе Японии и Европы за газ

Как отмечает агентство, решение Москвы перераспределить права собственности на газовый проект «Сахалин-2» может подтолкнуть Японию к конкуренции с Европой за альтернативные источники поставок.
РБК
"Если проект "Сахалин-2", поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику", — прогнозирует аналитик Хироши Хашимото.
РИА Новости
Согласно документу, оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy — сменит новое, российское юрлицо.
RT на русском
Имущество Sakhalin Energy при этом будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».
RT на русском

Подробнее о событии

Bloomberg: указ Путина о «Сахалине-2» приведет к борьбе между Японией и Западом за газ
Lenta.ru20:00
Bloomberg: решение Путина по «Сахалину-2» спровоцирует борьбу Японии и Европы за газ
РИА Новостивчера в 09:13
Bloomberg: Путин указом о «Сахалине-2» развернул жёсткую борьбу между Западом и Японией
RT на русскомвчера в 11:28
Bloomberg: указ Путина о «Сахалине-2» развернул жесткую борьбу на Западе
ПРАЙМвчера в 11:11
Bloomberg: указ Путина о «Сахалине - 2» может спровоцировать борьбу между Западом и Японией
Газета.Ruвчера в 10:13
Bloomberg: решение России о «Сахалине-2» спровоцирует борьбу Японии и Запада за газ
Известиявчера в 15:35
Агентство Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу между Западом и Японией
Экономика сегоднявчера в 09:39

Интересное

Welt: министр экономики Германии занизил апрельские данные по импорту нефти из России

Министр экономики и климата Германии Роберт Хабек занизил данные по импорту нефти из России за апрель, пишет Die Welt.
РБК20:43

Жители Белгорода и прилегающих районов услышали громкие хлопки

Громкие хлопки слышны в Белгороде и прилегающих районах, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости20:18

Кадыров подтвердил, что Лисичанск взят под контроль российских войск

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил взятие Лисичанска под контроль Вооруженными силами России.
Lenta.ru17:06

Президент Лукашенко заявил о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне Украины

Воюющее на стороне Киева формирование выходцев из Белоруссии попало под обстрел российской артиллерии, в результате погибли 20 человек, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новостивчера в 16:36

Франция стала крупнейшим импортером российского сжиженного газа — Die Welt

За последние несколько месяцев Франция стала крупнейшим в мире импортером российского сжиженного газа, пишет немецкое издание Die Welt.
REGNUMвчера в 13:13

Госминистр культуры Германии Рот выступила против отмены русской культуры на Западе

Госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот ("Зеленые") пообещала "не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова" и выступила против отмены российской культуры на Западе.
РИА Новостивчера в 15:42

Daily Mail: британский офицер Мальстер выгнал из дома семью украинцев с пятью детьми

Британский офицер выгнал семью украинских беженцев с пятью детьми, которых ранее приютил в своем доме, сообщает The Daily Mail.
РИА Новости19:51

Адмирал Комоедов заявил, что военно-морской флот Украины превратился в военно-речной

Адмирал напомнил, что после раздела корабельного состава Черноморского флота СССР в 1997 году ВМС Украины имели в своем боевом составе более 100 кораблей всех рангов, в том числе первого.
РИА Новости17:12

Google будет удалять данные о местоположении при посещении клиник абортов

Alphabet Workers Union — группа, представляющая более 800 человек, которые работают в материнской компании Google, Alphabet, 28 июня потребовала, чтобы поисковый гигант удалил все личные данные, которые правоохранительные органы могут попытаться использовать для судебного преследования тех, кто делает аборты.
Известия19:13