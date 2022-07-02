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Bloomberg: решение России о «Сахалине-2» спровоцирует борьбу Японии и Запада за газ

«Решение России перераспределить права собственности на проект «Сахалин-2» может еще сильнее сузить мировые рынки, подтолкнув Японию к конкуренции с Европой за альтернативные источники поставок», — говорится в материале агентства.
Известия
Как пишет Bloomberg
, согласно путинскому указу, Sakhalin Energy или совместное предприятие , Shell, Mitsui, Mitsubishi и «Газпрома», переходят в собственность России, говоря проще национализируются.
Апрал
"Если проект "Сахалин-2", поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику", — прогнозирует аналитик Хироши Хашимото.
РИА Новости
Имущество Sakhalin Energy при этом будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».
RT на русском

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