С 1 сентября перестанут работать сервера следующих проектов: Anno 2070; Assassin's Creed II; Assassin's Creed 3; Assassin's Creed Brotherhood; Assassin's Creed Liberation HD; Assassin's Creed Revelations; Driver San Francisco; Far Cry 3; Ghost Recon Future Soldier; Prince of Persia: The Forgotten Sands; Rayman Legends; Silent Hunter 5; Space Junkies; Splinter Cell: Blacklist; ZombiU.