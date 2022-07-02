«Решение России перераспределить права собственности на проект «Сахалин-2» может еще сильнее сузить мировые рынки, подтолкнув Японию к конкуренции с Европой за альтернативные источники поставок», — говорится в материале агентства.
"Если проект "Сахалин-2", поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику", — прогнозирует аналитик Хироши Хашимото.
У модернизированного кроссовера Kia Seltos появилась иная «начинка» фар, также добавились диодные росчерки ходовых огней, которые визуально объединены со светящимися же полосками на радиаторной решетке.