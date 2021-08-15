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Bloomberg: российская экономика показала самый быстрый рост с 2000 года

После отмены ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года.
РИА Новости
Рост ВВП РФ во втором квартале составил 10,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года.
ПРАЙМ
Значительный рост демонстрируют розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство.
РЕН ТВ
"Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось", — отметил экономист Скотт Джонсон.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: Российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года
Комсомольская правда10:28
Bloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года
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Bloomberg: экономика РФ побила рекорд 2000 года по квартальному росту
Экономика сегоднявчера в 10:21
Bloomberg: экономика России побила рекорд 2000 года по квартальному росту
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В США удивились быстрому росту российской экономики после локдауна
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Bloomberg (США): после отмены локдауна российская экономика демонстрирует самый быстрый рост с 2000 года (Bloomberg)
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