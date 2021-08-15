Сенатор Косачев рассказал о последствиях вывода войск США из Афганистана

Нестабильная ситуация в Афганистане, которая усугубилась выводом из страны войск США и захватом территории боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в России), станет угрозой практически всем странам, в том числе и России.