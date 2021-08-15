Нестабильная ситуация в Афганистане, которая усугубилась выводом из страны войск США и захватом территории боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в России), станет угрозой практически всем странам, в том числе и России.
"Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", – рассказали в ведомстве.
Появление нового штамма коронавируса, против которого имеющиеся вакцины не будут эффективны, является возможным, поэтому работа над новыми вакцинами и лабораторные исследования, касающиеся эволюции вариантов коронавируса, должны продолжаться.