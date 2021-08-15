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Bloomberg: российская экономика показала самый быстрый рост с 2000 года

После отмены ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года.
РИА Новости
Информационное агентство Bloomberg сообщает, что российская экономика продемонстрировала самый быстрый квартальный рост с 2000 года.
Экономика сегодня
Значительный рост демонстрируют розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство.
РЕН ТВ
Экономисты Bloomberg говорят: "экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, но, вероятно, рост уже достиг своего пика".
ПРАЙМ

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