Ксения Собчак: Бузова на фоне гостей в своем шоу кажется вполне адекватной

"Оказалось, гости в этом подкасте про отношения такие, что Оля на их фоне кажется вполне адекватной", - прокомментировала она проект в своем Телеграм-канале.