РИА НовостиBloomberg: российская экономика показала самый быстрый рост с 2000 годаПосле отмены ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года.РИА НовостиИнформационное агентство Bloomberg сообщает, что российская экономика продемонстрировала самый быстрый квартальный рост с 2000 года.Экономика сегодняЗначительный рост демонстрируют розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство.РЕН ТВЭкономисты Bloomberg говорят: "экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, но, вероятно, рост уже достиг своего пика".ПРАЙМЧитать далееСвернутьИноСМИИноСМИПрофильНародные новостиРЕН ТВМолваПодробнее о событииBloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 годаРоссийская газета08:38Bloomberg: российская экономика показала самый быстрый рост с 2000 годаРИА Новости08:26Bloomberg: экономика РФ побила рекорд 2000 года по квартальному ростуЭкономика сегоднявчера в 10:21Американские СМИ выразили надежду, что рост российской экономики скоро замедлитсяФедералПресс00:11В США удивились быстрому росту российской экономики после локдаунаРЕН ТВ19:00Bloomberg (США): после отмены локдауна российская экономика демонстрирует самый быстрый рост с 2000 года (Bloomberg)ИноСМИ17:13Bloomberg: экономика России побила рекорд 2000 года по квартальному ростуПРАЙМ01:54Показать ещёОценить62Поделиться