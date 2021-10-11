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Bloomberg: российские ценные бумаги стали самыми привлекательными в мире

В связи с сильным ростом цен на энергоносители российские ценные бумаги выглядят самыми привлекательными в мире на данный момент.
Lenta.ru
Как сообщает Bloomberg, акции энергетических компаний развивающихся стран по-прежнему стоят на треть дешевле, чем могли бы, а в пользу России играют и дополнительные факторы.
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Отмечается, что речь идет о наличии резервов на сумму более 600 миллиардов долларов и низком долговом бремени.
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В результате в третьем квартале многие инвестиционные компании начали выходить из китайских технологических активов, испытывающих давление из-за политики Пекина, и переводить средства в российские энергетические компании.
Lenta.ru

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