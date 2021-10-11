Lenta.ruBloomberg: российские ценные бумаги стали самыми привлекательными в миреВ связи с сильным ростом цен на энергоносители российские ценные бумаги выглядят самыми привлекательными в мире на данный момент.Lenta.ruКак сообщает Bloomberg, акции энергетических компаний развивающихся стран по-прежнему стоят на треть дешевле, чем могли бы, а в пользу России играют и дополнительные факторы.ПРАЙМОтмечается, что речь идет о наличии резервов на сумму более 600 миллиардов долларов и низком долговом бремени.ПРАЙМВ результате в третьем квартале многие инвестиционные компании начали выходить из китайских технологических активов, испытывающих давление из-за политики Пекина, и переводить средства в российские энергетические компании.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоссию признали самой привлекательной для инвестиций странойКомпания04:47Россию признали лучшим рынком для инвестицийОбщественная служба новостей04:31Bloomberg: российские ценные бумаги стали самыми привлекательными в миреLenta.ru04:02Bloomberg: российский рынок привлекателен для инвестицийBanki Loans04:07Показать ещёОценить8Поделиться