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Bloomberg: РФ разрабатывает сценарии сдерживания курса рубля

Российские власти ищут варианты для сдерживания курса рубля, не отказываясь от таргетирования инфляции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Lenta.ru
Среди вариантов, которые сейчас обсуждают чиновники, дальнейшее смягчение валютных ограничений для бизнеса и расширение доступа к иностранной валюте для домохозяйств и отечественных предприятий.
Forbes
В начале торгов на Московской бирже 21 июня курс доллара опустился до 54,83 рубля.
Forbes
РФ предстоит подготовить альтернативные способы управления курсом рубля, действующие по аналогии с системой, использовавшейся Центробанком до 2014 года, рассказал источник.
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