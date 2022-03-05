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Bloomberg: российские компании столкнулись с отсутствием покупателей на свою нефть

Российские нефтедобывающие компании столкнулись с проблемами при экспорте продукции, пишет Bloomberg.
Lenta.ru
По данным авторов, одна из российских нефтяных компаний рассматривает вариант отменить тендер на очередную партию, поскольку рискует не найти покупателя.
Lenta.ru
В последние дни крупные международные трейдеры предлагают существенную скидку на российскую нефть, но все равно не могут продать ее.
Lenta.ru
Лишь отдельные американские сенаторы разрабатывали инициативы, направленные на законодательный отказ от российских нефти и газа.
Lenta.ru

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Bloomberg: нефтедобывающие компании России столкнулись с проблемами при экспорте продукции
Banki Loans08:00
Bloomberg: российские компании столкнулись с отсутствием покупателей на свою нефть
Lenta.ru07:15
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