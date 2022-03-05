Lenta.ruBloomberg: российские компании столкнулись с отсутствием покупателей на свою нефтьРоссийские нефтедобывающие компании столкнулись с проблемами при экспорте продукции, пишет Bloomberg.Lenta.ruПо данным авторов, одна из российских нефтяных компаний рассматривает вариант отменить тендер на очередную партию, поскольку рискует не найти покупателя.Lenta.ruВ последние дни крупные международные трейдеры предлагают существенную скидку на российскую нефть, но все равно не могут продать ее.Lenta.ruЛишь отдельные американские сенаторы разрабатывали инициативы, направленные на законодательный отказ от российских нефти и газа.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииBloomberg: нефтедобывающие компании России столкнулись с проблемами при экспорте продукцииBanki Loans08:00Bloomberg: российские компании столкнулись с отсутствием покупателей на свою нефтьLenta.ru07:15Показать все источникиОценить28Поделиться