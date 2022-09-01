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Bloomberg: российские миллиардеры обеднели с начала 2022 года почти на 54 млрд долларов

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), суммарное состояние российских миллиардеров упало с начала 2022 года почти на 54 миллиарда долларов.
Lenta.ru
Состояние Мордашова сократилось до 21,3 миллиарда, а Абрамовича — до 10,7 миллиарда долларов.
Lenta.ru
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.
ПРАЙМ
Также разбогатеть смогли основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и совладелец USM Андрей Скоч.
Lenta.ru

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Состояние богатейших россиян с начала года сократилось почти на $54 млрд
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Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года сократилось почти на $54 млрд
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Bloomberg: российские миллиардеры обеднели с начала 2022 года почти на 54 млрд долларов
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Bloomberg: состояние богатейших россиян сократилось почти на $54 млрд
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Bloomberg: состояние богатейших россиян с января упало почти на 54 млрд долларов
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BBI: состояние богатейших миллиардеров России упало на 54 миллиарда долларов с начала года
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