В Белоруссии идут на темные дела, приняв для храбрости «Массандру»

Напомним, что протесты в Беларуси идут с 9 августа 2020 – Дня выборов президента, на которых, по официальной информации с результатом в 90% победил Александр ЛУКАШЕНКО, не признавший в 2014 году Крым в составе России и не признающий до сих пор.