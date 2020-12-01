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Bloomberg: российские миллиардеры с начала года разбогатели на $486 млн

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Совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло на $486 млн, подсчитало «РИА Новости» на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Сейчас в рейтинг входят 22 россиянина. Это произошло благодаря активному росту на мировых фондовых рынках в ноябре, пишет агентство.В источнике
С чего всё началось
Совокупное состояние богатейших граждан Российской Федерации с начала года выросло на 486 миллионов долларов благодаря активному росту на мировых фондовых рынках в ноябре, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index
 (BBI).
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