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Bloomberg: рост цен ударит по безработным британцам в пять раз сильнее, чем по занятым

Безработные британцы оказались в наиболее сложной ситуации на фоне роста цен на электроэнергию и продукты питания из-за санкций против России, сообщает агентство Bloomberg.
РИА Новости
В конце марта канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак заявил о решении оказать поддержку трудоустроенным гражданам, а не тем, кто живет на пособия.
РИА Новости
Европейцам, как отмечает издание, действительно пришлось увеличить расходы, однако "ни одна крупная экономика не оставляет свое безработное население в настолько уязвимом положении".
РИА Новости
По сведениям агентства, с 1 апреля британцы вынуждены тратить большую часть своего бюджета на оплату коммунальных услуг, так как цены на газ и электричество подскочили на 54%.
ПРАЙМ

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