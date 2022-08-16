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Bloomberg: рост цен волнует жителей Европы больше конфликта на Украине

Рост стоимости жизни и повышение цен на энергоресурсы волнуют жителей Европы больше, чем поддержка Украины.
RT на русском
Президент России Владимир Путин делает ставку на то, что единство поддерживающих Украину стран Запада рухнет, когда наступит зима, и европейцы окажутся под гнетом высоких цен на продовольствие и энергоносители, считают аналитики Bloomberg
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Газета.Ru
"Ситуация не улучшается, европейских потребителей ожидает мрачная зима. Великобритания, например, уже готовится к систематическим отключениям электроэнергии", — отмечают они.
РИА Новости
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости

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