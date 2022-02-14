Lenta.ruBloomberg: рост цены на нефть до 100 долларов за баррель подстегнет инфляциюХорошо ли подобран заголовок?ДаНетРост цен на нефть до $100 за баррель может нанести двойной удар по мировой экономике, еще сильнее ухудшив перспективы роста и подстегнув инфляцию, пишет Bloomberg со ссылкой на расчеты экономистов.РБК ИнвестицииЦена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,9 процента до 96,02 доллара за баррель.Lenta.ruСреди факторов увеличения стоимости: восстановление мирового спроса на энергоносители после локдаунов, геополитическая напряженность в различных регионах и проблемы с цепочками поставок продукции.РБК ИнвестицииГлавный экономист Moody’s Analytics Марк Занди считает, что каждые дополнительные $10 к цене за баррель приведут к снижению экономического роста на 0,1 п. п. через год.ForbesЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииInfinicaForbesИнвест-ФорсайтRuposters.ruSolenka.infoРосбалтПодробнее о событииBloomberg: Аналитики оценили последствия роста цен нефти до $100 и вышеSolenka.info06:18Bloomberg: Взлет нефтяных котировок до $100 за баррель нанесет двойной удар по мировой экономикеРосбалт07:59Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентАгентство Bloomberg: нефть по $100 может нанести «двойной удар» по мировой экономикеBanki Loans07:37Bloomberg указал на угрозу двойного удара по экономике нефтью по $100РБК Инвестиции06:37Bloomberg: рост цены на нефть до 100 долларов за баррель подстегнет инфляциюLenta.ru09:18Экономисты сказали, что будет с экономикой при $100 за баррельИнвест-Форсайт05:05Аналитики оценили последствия роста цен нефти до $100 и вышеForbes04:43Показать ещёОценить8Поделиться