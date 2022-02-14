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Bloomberg: рост цены на нефть до 100 долларов за баррель подстегнет инфляцию

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Рост цен на нефть до $100 за баррель может нанести двойной удар по мировой экономике, еще сильнее ухудшив перспективы роста и подстегнув инфляцию, пишет
 Bloomberg со ссылкой на расчеты экономистов.
РБК Инвестиции
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,9 процента до 96,02 доллара за баррель.
Lenta.ru
Среди факторов увеличения стоимости: восстановление мирового спроса на энергоносители после локдаунов, геополитическая напряженность в различных регионах и проблемы с цепочками поставок продукции.
РБК Инвестиции
Главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди считает, что каждые дополнительные $10 к цене за баррель приведут к снижению экономического роста на 0,1 п. п. через год.
Forbes

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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Агентство Bloomberg: нефть по $100 может нанести «двойной удар» по мировой экономике
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Bloomberg указал на угрозу двойного удара по экономике нефтью по $100
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