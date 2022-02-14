Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская рассказала, что самыми распространёнными симптомами COVID-19, в том числе при штамме «омикрон», специалисты называют продолжительный насморк и интенсивную головную боль.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл местонахождение своей семьи, заверив, что его близкие не покидали пределов страны на фоне угрозы «российского вторжения», несмотря на распространяемые в прессе слухи.
"Хочу еще раз повторить, что учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба решений, которые были спланированы, которые были начаты по вашим поручениям в декабре", — сказал глава оборонного ведомства.