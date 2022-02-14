Будьте в Плюсе

Bloomberg: рост цены на нефть до 100 долларов за баррель подстегнет инфляцию

Рост цен на нефть до $100 за баррель может нанести двойной удар по мировой экономике, еще сильнее ухудшив перспективы роста и подстегнув инфляцию, пишет
 Bloomberg со ссылкой на расчеты экономистов.
РБК Инвестиции
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,9 процента до 96,02 доллара за баррель.
Lenta.ru
Среди факторов увеличения стоимости: восстановление мирового спроса на энергоносители после локдаунов, геополитическая напряженность в различных регионах и проблемы с цепочками поставок продукции.
РБК Инвестиции
Главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди считает, что каждые дополнительные $10 к цене за баррель приведут к снижению экономического роста на 0,1 п. п. через год.
Forbes

Подробнее о событии

Bloomberg: рост цены на нефть до 100 долларов за баррель подстегнет инфляцию
Lenta.ru09:18
Bloomberg: Взлет нефтяных котировок до $100 за баррель нанесет двойной удар по мировой экономике
Росбалт07:59
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Аналитики оценили последствия роста цен нефти до $100 и выше
Forbes04:43
Bloomberg указал на угрозу двойного удара по экономике нефтью по $100
РБК Инвестиции06:37
Bloomberg: Аналитики оценили последствия роста цен нефти до $100 и выше
Solenka.info06:18
Экономисты сказали, что будет с экономикой при $100 за баррель
Инвест-Форсайт05:05
Агентство Bloomberg: нефть по $100 может нанести «двойной удар» по мировой экономике
Banki Loans07:37

Интересное

Зеленский призвал выехавших за границу депутатов в течение суток вернуться на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал дал депутатам Верховной рады, которые выехали за границу, сутки для того, чтобы вернуться в страну.
РИА Новости10:27

Канцлер ФРГ Шольц: Зеленский пообещал представить проект об особом статусе Донбасса

Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
РИА Новости10:13

ТВ-3 представил совместный клип Манижи и Elman на песню Stay with me из корейского сериала

Участница Евровидения-2021 Манижа и певец Elman при участии ТВ-3 выпустили новый клип на песню «Останься со мной».
Вокруг ТВ06:04

Троллинг Tesla удался: Илон Маск отреагировал на агрессивную рекламу Polestar 2, об автомобиле активно заговорили

Некоторые пользователи Twitter и других социальных сетей считают, что рекламный затраты Volvo окупились: теперь о Polestar 2 узнали гораздо больше людей.
iXBT.com10:01

Кадыров обратился к президенту Украины Зеленскому с призывом выполнять Минские соглашения

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому.
РИА Новости07:26

Невролог Голубинская назвала особенности головной боли при COVID-19

Кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская рассказала, что самыми распространёнными симптомами COVID-19, в том числе при штамме «омикрон», специалисты называют продолжительный насморк и интенсивную головную боль.
RT на русском05:31

Министры обороны Украины и Белоруссии договорились о взаимных визитах на военные учения

Министры обороны Украины и Белоруссии Алексей Резников и Виктор Хренин договорились о взаимных визитах военных атташе на проходящие в странах учения.
Lenta.ru08:57

Владимир Зеленский отверг слухи о побеге своей семьи в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл местонахождение своей семьи, заверив, что его близкие не покидали пределов страны на фоне угрозы «российского вторжения», несмотря на распространяемые в прессе слухи.
Lenta.ru10:04

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского диагностировали воспаление в головном мозге

Врачи диагностировали у госпитализированного 2 февраля лидера Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского серьезные воспалительные процессы в головном мозге.
Lenta.ru05:16

Глава Минобороны Шойгу: часть учений российской армии будет завершена в ближайшее время

"Хочу еще раз повторить, что учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба решений, которые были спланированы, которые были начаты по вашим поручениям в декабре", — сказал глава оборонного ведомства.
РИА Новости09:39