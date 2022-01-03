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Bloomberg: рост российской экономики в 2022 году замедлится до 2,5%

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В наступившем году рост экономики России замедлится.
Газета.Ru
В то же время на текущий год у Банка России и Минэкономразвития более скромные ожидания.
РИА Новости
Главный экономист Sova Capital Артем Заигрин оценивает вклад от восстановления производства нефти в темпы роста ВВП России в 2022 году в один процентный пункт.
РИА Новости
В долгосрочной перспективе российская экономика будет расти в темпе около 2% в год, считают во ВШЭ.
РБК

Подробнее о событии

Bloomberg: рост российской экономики в 2022 году замедлится до 2,5%
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