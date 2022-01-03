Газета.RuBloomberg: рост российской экономики в 2022 году замедлится до 2,5%Хорошо ли подобран заголовок?ДаНетВ наступившем году рост экономики России замедлится.Газета.RuВ то же время на текущий год у Банка России и Минэкономразвития более скромные ожидания.РИА НовостиГлавный экономист Sova Capital Артем Заигрин оценивает вклад от восстановления производства нефти в темпы роста ВВП России в 2022 году в один процентный пункт.РИА НовостиВ долгосрочной перспективе российская экономика будет расти в темпе около 2% в год, считают во ВШЭ.РБКЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняСоловей.ИнфоInfinicaРБКНародные новостиФАНПодробнее о событииBloomberg: рост российской экономики в 2022 году замедлится до 2,5%Газета.Ru05:55Bloomberg: рост российской экономики в 2022 году замедлится до 2,5 процентаLenta.ru05:24Эксперты предсказали, что будет с экономикой России в 2022 годуРБК01:12Российской экономике предрекли замедление в 2022 годуInfinica04:17Экономика России в 2022 году продолжит рост после восстановительного пикаФАН03:55Рост российской экономики в 2022 году может замедлитьсяЭкономика сегодня04:55Аналитики: рост российской экономики в 2022 году может замедлиться до 2,5%ПРАЙМ00:22Показать ещёОценить93Поделиться