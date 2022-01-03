В российских банках ставки по вкладам продолжат расти вслед за ключевой ставкой ЦБ, и в начале 2022 году могут достигнуть от 8% до 9%. Некоторые из банков могут даже предлагать ставки до 10%, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на аналитиков.