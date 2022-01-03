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Bloomberg: рост российской экономики в 2022 году замедлится до 2,5%

В наступившем году рост экономики России замедлится.
Газета.Ru
В то же время на текущий год у Банка России и Минэкономразвития более скромные ожидания.
РИА Новости
Главный экономист Sova Capital Артем Заигрин оценивает вклад от восстановления производства нефти в темпы роста ВВП России в 2022 году в один процентный пункт.
РИА Новости
В конце декабря Минэкономразвития России сообщало, что рост ВВП в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 5,2 процента после 4,8 процента в октябре, за январь-ноябрь рост составил 4,7 процента.
Lenta.ru

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