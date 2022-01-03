В конце декабря Минэкономразвития России сообщало, что рост ВВП в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 5,2 процента после 4,8 процента в октябре, за январь-ноябрь рост составил 4,7 процента.
Главное следственное управление СК столицы инициировало доследственную проверку по факту пожара в доме на Кавказском бульваре Москвы, в котором погибли три человека, сообщается на сайте главного СУ СК по городу.
В российских банках ставки по вкладам продолжат расти вслед за ключевой ставкой ЦБ, и в начале 2022 году могут достигнуть от 8% до 9%. Некоторые из банков могут даже предлагать ставки до 10%, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на аналитиков.
Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для последнего время разговора.