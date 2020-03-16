Коронавирус
ВедомостиBloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%
Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.
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с чего всё началось
Если падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 окажется столь же сильным, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, то стоимость валют многих стран с развивающимися рынками может упасть еще сильнее, предупреждает Bloomberg.РБК08:40
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Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Здоровье
ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса
Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза
Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают
Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
Кино
Джеймс Ганн составил список фильмов для карантина
Режиссер рекомендует посмотреть эти фильмы дома во время карантина из-за коронавируса.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Общество
Часть столичных вузов переходят на дистанционное обучение
Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова устроила бойфренду сюрприз на день рождения
Сегодня Давиду Манукяну исполнилось 27. В честь этого события Ольга Бузова устроила ему самый настоящий сюрприз.
Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Общество
Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной
Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
Финансы
Попытка США отсрочить новый кризис провалилась
Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Энергетика
Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии
В настоящее время Саудовская Аравия переживает не лучшие времена: развал сделки ОПЕК+ нанес серьезный удар по ценам на нефть, к тому же из-за коронавируса ослабли связи к основным торговым партнером ваххабитского королевства — Китаем.
Здоровье
Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.
Происшествия
Суд в Москве арестовал участника несанкционированной акции на Лубянке
Таганский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на 15 суток одному из участников несанкционированной акции протеста, задержанных на Лубянской площади в минувшую субботу.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом
В Киеве лабораторно подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.