с чего всё началось

Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.

Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%

Здоровье ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Политика Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.

Общество Киев закрыли на карантин из-за коронавируса В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.

Политика КС признал законными поправки к Конституции Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.

Общество Часть столичных вузов переходят на дистанционное обучение Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса.

Финансы Попытка США отсрочить новый кризис провалилась Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.

Наука Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.

Энергетика Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии В настоящее время Саудовская Аравия переживает не лучшие времена: развал сделки ОПЕК+ нанес серьезный удар по ценам на нефть, к тому же из-за коронавируса ослабли связи к основным торговым партнером ваххабитского королевства — Китаем.

Происшествия Суд в Москве арестовал участника несанкционированной акции на Лубянке Таганский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на 15 суток одному из участников несанкционированной акции протеста, задержанных на Лубянской площади в минувшую субботу.