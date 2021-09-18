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Bloomberg: самой богатой семьей в 2021 году стали владельцы сети Walmart

Список богатейших семей мира по версии Bloomberg в 2021 году возглавила семья Уолтон.
Lenta.ru
Годовая выручка составляет более 559 миллиардов долларов.
Телеканал 360°
Замыкает тройку лидеров еще одна американская семья Кохов, владеющая нефтехимической компанией Koch Industries и состоянием в $124,4 млрд.
Газета.Ru
Совокупное состояние семьи оценивается более чем в $13 млрд.
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