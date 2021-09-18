Lenta.ruBloomberg: самой богатой семьей в 2021 году стали владельцы сети WalmartСписок богатейших семей мира по версии Bloomberg в 2021 году возглавила семья Уолтон.Lenta.ruГодовая выручка составляет более 559 миллиардов долларов.Телеканал 360°Замыкает тройку лидеров еще одна американская семья Кохов, владеющая нефтехимической компанией Koch Industries и состоянием в $124,4 млрд.Газета.RuСовокупное состояние семьи оценивается более чем в $13 млрд.ИзвестияЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаГазета.RuGazeta.SPbKazanfirst.ruНовые ИзвестияГлагоLNewInformРамблерТелеканал RTVIТК ЗвездаЦарьградНародные новостиRZN.infoСлово и ДелоИзвестияЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииBloomberg обнародовал рейтинг богатейших семей мираРЕН ТВ18:49Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мираИзвестиявчера в 09:07Bloomberg составил рейтинг 25 самых состоятельных династий мираГазета.Ruвчера в 12:48Bloomberg: самой богатой семьей в 2021 году стали владельцы сети WalmartLenta.ruвчера в 09:23Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мираРИА Новостивчера в 09:08Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мираТАССвчера в 12:42Совокупное состояние богатейших 25 семей мира составляет $1,7 трлн, что на 22% больше, чем годом ранееРБКвчера в 07:56Показать ещёОценить290Поделиться