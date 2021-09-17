Агентство Bloomberg назвало самого обедневшего богача мира. Им стал основатель китайской технологической платформы Pinduoduo Колин Хуан, который в этом году потерял более 27 миллиардов долларов после того, как его компания стала жертвой репрессий китайских властей.В источнике
Исследование эволюции коронавируса нового типа после проникновения в популяции норок привело ученых к выводу, что предок SARS-CoV-2 приспособился к заражению человека за полгода до первой вспышки COVID-19 в Китае.
ПАРИЖ – Комитет и совет по этике Международного Валютного Фонда должны изучить доклад, в котором утверждается, что главный руководитель МВФ Кристалина Георгиева надавила на персонал, чтобы повысить рейтинг Китая в флагманском отчёте, в то время как в Мировом Банке, источник финансов Франции сказал в пятницу.
Разработчики новой Saints Row показали фрагменты геймплея Что касается атмосферы, то игроков ждёт «фирменный юмор», собственные радиостанции с музыкой (об этом обещают чуть позже рассказать подробнее), и много фиолетового цвета.