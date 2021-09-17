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Bloomberg: самым обедневшим богачом мира стал основатель Pinduoduo Колин Хуан

Агентство Bloomberg назвало самого обедневшего богача мира. Им стал основатель китайской технологической платформы Pinduoduo Колин Хуан, который в этом году потерял более 27 миллиардов долларов после того, как его компания стала жертвой репрессий китайских властей.В источнике

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Bloomberg: самым обедневшим богачом мира стал основатель Pinduoduo Колин Хуан
Lenta.ru10:31
Bloomberg: для «общего процветания» в Китае запретили частных репетиторов и видеоигры. Бизнес срочно жертвует на благотворительность
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