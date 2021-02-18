Представители стран Евросоюза 22 февраля принципиально договорятся о санкциях против России из-за лишения свободы политика Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных дипломатов.

С чего всё началось Страны Евросоюза могут в понедельник принять «политическое решение» о новых санкциях против России из-за дела Алексея Навального, сообщил Bloomberg со ссылкой на два источника среди дипломатов. Forbes 09:59