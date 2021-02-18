Bloomberg: санкции ЕС по Навальному не затронут российских бизнесменов
Представители стран Евросоюза 22 февраля принципиально договорятся о санкциях против России из-за лишения свободы политика Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных дипломатов.В источнике
С чего всё началось
Страны Евросоюза могут в понедельник принять «политическое решение» о новых санкциях против России из-за дела Алексея Навального, сообщил
Bloomberg со ссылкой на два источника среди дипломатов.
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