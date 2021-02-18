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Коммерсантъ
Коммерсантъ 

Bloomberg: санкции ЕС по Навальному не затронут российских бизнесменов

Представители стран Евросоюза 22 февраля принципиально договорятся о санкциях против России из-за лишения свободы политика Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных дипломатов.В источнике
С чего всё началось
Страны Евросоюза могут в понедельник принять «политическое решение» о новых санкциях против России из-за дела Алексея Навального, сообщил
 Bloomberg со ссылкой на два источника среди дипломатов.
Подробнее о событии

Новые санкции ЕС вряд ли коснутся представителей крупного бизнеса

Эхо Москвы18:06

Заморозки на почве Навального. ЕС задумал новые санкции против России

Национальная служба новостейвчера в 15:00

Bloomberg: новые санкции ЕС против РФ, вероятно, не коснутся крупных предпринимателей

ТАССвчера в 09:33

Bloomberg: санкции ЕС по Навальному не затронут предпринимателей

РИА Новостивчера в 10:42

Стали известны детали возможных санкций ЕС против России из-за Навального

Lenta.ruвчера в 10:27

Bloomberg узнал детали возможных санкций ЕС из-за дела Навального

Forbesвчера в 09:59

60 минут. Страшно сжигать мосты: санкции в отношении России не коснутся олигархов

Вести.Ruвчера в 13:23

Bloomberg узнал о готовящихся санкциях Евросоюза из-за Навального

РК-Ньюсвчера в 13:18
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Пилот «Формулы-1» Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

Феттель недавно решил расстаться со следующими машинами: Ferrari LaFerrari (2016), а также Ferrari Enzo (2004), Ferrari F50 (1996), Ferrari F12tdf (2016), спорткупе Ferrari 458 Speciale (2015), мощнейшим спорткупе Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series (2009), легендарной моделью Mercedes-Benz SLS AMG Gullwing (2010), BMW Z8 Roaster (2002).
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Ведомостивчера в 09:12

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Amur.life20:16

МИД РФ назвал решение ЕСПЧ по Навальному противоречащим международному праву

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Известиявчера в 06:17