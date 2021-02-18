Амурчанам разъяснили, кто и за что берет комиссию при оплате теплоснабжения

По решению региональных регулирующих органов РФ начиная с 1 октября 2020 года затраты на выплату комиссионного вознаграждения банкам и агентам, через которых потребитель проводит платеж за услуги теплоснабжения, были исключены из тарифа.