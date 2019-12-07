Политика
Вести.RuBloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
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с чего всё началось
Санкции, направленные на блокировку газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, были включены американскими законодателями в законопроект о национальной обороне, рассказали Bloomberg два источника.Коммерсантъ09:26
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Политика
Орешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко
Во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам.
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Появились первые фотографии Kia Seltos для России
1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
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В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг
Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
Происшествия
Число жертв пожара в колледже в Одессе выросло до восьми
Губернатор Одесской области Максим Куцый заявил, что число погибших в пожаре в городском колледже возросло до восьми.
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Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде
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Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу
Американское издание National Interest рассказало, каким оружием следует запастись Великобритании, чтобы она могла отразить вероятное вторжение России в Европу.
Футбол
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«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел из проекта
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Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал совместное фото с новой возлюбленной
Актер Александр Петров впервые показал совместное фото со своей новой возлюбленной Стасей Милославской.
Экономика
Покупать, продавать, хранить. Что делать с Bitcoin прямо сейчас
Несмотря на снижение курса частный трейдер Александр Бояринцев в долгосрочной перспективе рекомендует не продавать криптовалюту.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Кино
«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия
Политика
СНБО Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени
Один человек погиб и трое пострадали от хлопка газа в жилом доме в Тюмени.
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду в Финале Гран-при
Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон победила в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская не может претендовать на алименты от Андрея Аршавина
Известная российская телеведущая Юлия Барановская рассказала о том, что не может претендовать на алименты от Андрея Аршавина.
Единоборства
Энтони Джошуа и Энди Руис проведут реванш в Саудовской Аравии
Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис и британец Энтони Джошуа проведут бой-реванш в Саудовской Аравии.
Шоу-бизнес
Певица МакSим опять выходит замуж
Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
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«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Общество
Названы попадающие под регулирование нового документа автомобили
7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Политика
Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Амьена»
«Монако» объявил стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Франции по футболу против «Амьена».
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Дочь Любови Успенской получила новую травму
Футбол
Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.