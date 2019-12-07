Политика

Вести.RuВести.RuBloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
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Санкции, направленные на блокировку газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, были включены американскими законодателями в законопроект о национальной обороне, рассказали Bloomberg
 два источника.
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