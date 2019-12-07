с чего всё началось

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Происшествия Опубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде МЧС опубликовало видео с места ДТП в Нижнем Новгороде, в котором автомобиль после столкновения с другими машинами на перекрестке сбил толпу пешеходов.

Общество «Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.

Общество Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.

Общество В России захотели выровнять зарплаты учителей В Совфеде предложили решить проблему перепадов в окладах российских учителей, но для осуществления этой идеи необходимо создать общую для страны систему оплаты труда.

Гаджеты Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420 Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.

Футбол Евгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем» Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Общество В России вводят новый сопроводительный документ на автомобиль В России вводят новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с этим изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщат RT.

Происшествия При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей Хищение в размере 1,6 миллиарда рублей выявлено при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба СК РФ.

Музыка Митя Фомин рассказал причину ухода из Hi-Fi В своем интервью изданию «Аргументы и факты» певец Митя Фомин, который долго время был одним из солистов группы Hi-Fi, рассказал о причинах, по которым он принял решение покинуть коллектив.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».