Политика
Вести.RuBloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
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с чего всё началось
Санкции, направленные на блокировку газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, были включены американскими законодателями в законопроект о национальной обороне, рассказали Bloomberg два источника.Коммерсантъ09:26
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