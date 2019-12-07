Политика
Вести.RuBloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
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с чего всё началось
Санкции, направленные на блокировку газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, были включены американскими законодателями в законопроект о национальной обороне, рассказали Bloomberg два источника.Коммерсантъ09:26
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Политика
Лукашенко рассказал о своем доме в Сочи
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Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
Единоборства
Руис оказался тяжелее Джошуа на 20 килограммов
В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Происшествия
В Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре
Происшествия
Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу
В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
В «Нафтогазе» ответили на предложение Медведева по газу
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook ответил на предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору.
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:1
Фигурное катание
Фигурист Мозалев завоевал серебро финала юниорского Гран-при
Российский фигурист Андрей Мозалев завоевал серебряную медаль в одиночных соревнованиях в финале серии Гран-при среди юниоров.
Происшествия
Полиция заподозрила двух человек после пожара в одесском колледже
Два человек будут уведомлены о подозрении после пожара в одесском колледже, сообщил заместитель начальника главного управления Нацполиции, начальник следственного управления Одесской области Сергей Шайхет.
Авто
Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году
В следующем квартале компания организует продажи новой генерации седана Jetta, а уже в конце лета или в начале осени до российского рынка доберется Arteon.
Футбол
«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби
Поединок 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет седьмого декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Происшествия
Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест Наталью Тамбову, ранее занимавшую должность первого замглавы администрации городского округа Щелкова в Подпосковье.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Автоспорт
Льюис Хэмилтон получил чемпионский кубок за победу в сезоне-2019
Сборная России с президентом Российской автомобильной федерации Виктором Кирьяновым и основателем программы SMP Racing Борисом РотенбергомФото: FIA Gala Кульминацией вечера стало чествование шестикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона и команды Mercedes, выигравшей шестой подряд Кубок конструкторов.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Армия и оружие
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
B Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.
Общество
Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Шоу-бизнес
Серябкина обнажила грудь перед поклонниками: те назвали ее «килькой»
Российская певица и бывшая участница женской поп-группы Serebro Ольга Серябкина разместила в Instagram видео, на котором она совершает танцевальные движения в красном платье.
Происшествия
В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, о чём он сообщил в своём профиле в социальной сети Facebook.
Шоу-бизнес
В Москве Пугачева представила фильм «Тот самый концерт»
В Москве состоялся показ фильма народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Тот самый концерт», сообщает ТАСС.
Общество
ГИБДД ужесточит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД получит право аннулировать водительские удостоверения без суда Он напомнил, что сейчас эта часть экзамена, на которой проверяется знание правил дорожного движения, а также «иных законодательных практик в сфере безопасности дорожного движения», включает около 800 вопросов.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Гаджеты
Intel решила возобновить выпуск старого неактуального процессора
В 2015 году Intel остановила производство двухъядерного процессора Pentium G3420.