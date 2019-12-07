с чего всё началось

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Единоборства Руис оказался тяжелее Джошуа на 20 килограммов В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа.

Политика В «Нафтогазе» ответили на предложение Медведева по газу Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook ответил на предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Происшествия Полиция заподозрила двух человек после пожара в одесском колледже Два человек будут уведомлены о подозрении после пожара в одесском колледже, сообщил заместитель начальника главного управления Нацполиции, начальник следственного управления Одесской области Сергей Шайхет.

Авто Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году В следующем квартале компания организует продажи новой генерации седана Jetta, а уже в конце лета или в начале осени до российского рынка доберется Arteon.

Происшествия Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова Бабушкинский суд Москвы отправил под арест Наталью Тамбову, ранее занимавшую должность первого замглавы администрации городского округа Щелкова в Подпосковье.

Политика СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.

Автоспорт Льюис Хэмилтон получил чемпионский кубок за победу в сезоне-2019 Сборная России с президентом Российской автомобильной федерации Виктором Кирьяновым и основателем программы SMP Racing Борисом РотенбергомФото: FIA Gala Кульминацией вечера стало чествование шестикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона и команды Mercedes, выигравшей шестой подряд Кубок конструкторов.

Общество Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.

Происшествия В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, о чём он сообщил в своём профиле в социальной сети Facebook.