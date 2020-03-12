Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
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Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

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Комментарии

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