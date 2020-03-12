Энергетика
РИА НовостиBloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
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«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
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В Европе осталась всего одна страна без коронавируса
По словам Галича, с начала эпидемии проверку на коронавирус в стране прошли более 2 тысяч человек, 392 жителя врачи наблюдают до сих пор.
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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституции.
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В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса
Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
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Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года
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Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео
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Политика
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
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Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
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Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
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«Манчестер Сити» готов ввязаться в борьбу за Кейна
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Финансы
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Российский рубль в марте понес наибольшие потери из-за текущей нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе из-за обвала нефтяных цен, среди всех 34 валют, курсы которых Банк России устанавливает на ежедневной основе, свидетельствуют данные ЦБ.
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии
Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
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В РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза коронавируса
В РЖД был создан штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.
Политика
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Общество
Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Общество
В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Познани зафиксирован первая в Польше смерть от коронавируса.
Общество
ОПЕК отправила России приглашение для участия в техкомитете 18 марта
Секретариат ОПЕК разослал официальные приглашения восьми странам-участницам мониторингового комитета ОПЕК+ для участия в технических консультациях 18 марта 2020 года, сообщил источник в ОПЕК.
Шоу-бизнес
Айза Анохина дала Гуфу еще один шанс ради сына
Похоже, что женщина снова дала своему бывшему мужу Алексею Долматову (реперу Гуфу) шанс.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Политика
Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами
Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Армия и оружие
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Спорт
Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.