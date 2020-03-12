Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
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Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

РИА Новости04:57

Bloomberg: Саудовская Аравия предложит Европе большие объемы дешевой нефти

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Саудиты решили утроить поставки нефти по ценам ниже российских

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Эр-Рияд может вытеснить Россию с рынка нефти в ЕС — Bloomberg

REGNUM06:08

СМИ: Саудовская Аравия предлагает Европе тройные объемы нефти по $25

ПРАЙМ04:57

Саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25 – Bloomberg

Аргументы и Факты06:08

СМИ: Саудовская Аравия предложила нефть с огромными скидками и «вытеснит» Россию

БИЗНЕС Online07:15
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Комментарии

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«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

МК-Спорт вчера в 18:40
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Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Коммерсантъ 06:40
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Общество

В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

По словам Галича, с начала эпидемии проверку на коронавирус в стране прошли более 2 тысяч человек, 392 жителя врачи наблюдают до сих пор.
Городовой 06:27
Политика

ГД одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституции.
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Общество

В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
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Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

На 13:59 доллар составлял 74,97 руб. (+2,02%). Ранее евро превысил отметку в 84 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 07:23
Происшествия

Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео

Известия вчера в 08:08
Футбол

В «Реале» объявлен карантин из-за заразившегося коронавирусом игрока

Баскетболист мадридского "Реала" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает El Mundo.
Газета.Ru 07:16
Политика

Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
RT на русском 06:23
Музыка

Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения

Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
РИА Новости 02:08
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Футбол

«Манчестер Сити» готов ввязаться в борьбу за Кейна

«Манчестер Сити» готов побороться за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 06:55
Финансы

Рубль в марте понес наибольшие потери среди всех основных валют

Российский рубль в марте понес наибольшие потери из-за текущей нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе из-за обвала нефтяных цен, среди всех 34 валют, курсы которых Банк России устанавливает на ежедневной основе, свидетельствуют данные ЦБ.
Интерфакс 07:20
Автоспорт

Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
РИА Новости 07:34
Общество

В РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза коронавируса

В РЖД был создан штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.
Москва 24 06:38
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Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
РИА Новости 07:02
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Общество

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:52
Общество

В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Познани зафиксирован первая в Польше смерть от коронавируса.
КП - Калининград 07:49
Общество

ОПЕК отправила России приглашение для участия в техкомитете 18 марта

Секретариат ОПЕК разослал официальные приглашения восьми странам-участницам мониторингового комитета ОПЕК+ для участия в технических консультациях 18 марта 2020 года, сообщил источник в ОПЕК.
Взгляд.ру 06:21
Шоу-бизнес

Айза Анохина дала Гуфу еще один шанс ради сына

Похоже, что женщина снова дала своему бывшему мужу Алексею Долматову (реперу Гуфу) шанс.
Shraibikus News 03:35
Киберспорт

Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Территория новостей 10 марта в 06:49
Политика

Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами

Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 05:08
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Армия и оружие

Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
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Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Absolut TV вчера в 10:37
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM вчера в 21:42
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