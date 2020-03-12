"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.

Политика Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.

Общество В Европе осталась всего одна страна без коронавируса По словам Галича, с начала эпидемии проверку на коронавирус в стране прошли более 2 тысяч человек, 392 жителя врачи наблюдают до сих пор.

Политика ГД одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституции.

Общество В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".

Музыка Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.

Финансы Рубль в марте понес наибольшие потери среди всех основных валют Российский рубль в марте понес наибольшие потери из-за текущей нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе из-за обвала нефтяных цен, среди всех 34 валют, курсы которых Банк России устанавливает на ежедневной основе, свидетельствуют данные ЦБ.

Автоспорт Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.

Политика Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.

Общество Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

Политика Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.