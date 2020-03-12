Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
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Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

РИА Новости04:57

Bloomberg: Саудовская Аравия предложит Европе большие объемы дешевой нефти

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Саудиты решили утроить поставки нефти по ценам ниже российских

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Эр-Рияд может вытеснить Россию с рынка нефти в ЕС — Bloomberg

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СМИ: Саудовская Аравия предлагает Европе тройные объемы нефти по $25

ПРАЙМ04:57

Саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25 – Bloomberg

Аргументы и Факты06:08

СМИ: Саудовская Аравия предложила нефть с огромными скидками и «вытеснит» Россию

БИЗНЕС Online07:15
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Комментарии

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Оксана Самойлова попытается лишить Джигана родительских прав

Bimru.ru 05:25
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Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами

Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 05:08
Политика

Володин назвал преимуществом России не газ, а Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главное преимущество России не газ и нефть, а президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:31
Общество

Полчища голодных обезьян устроили драку в опустевшем из-за коронавируса районе

Lenta.ru 08:06
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Происшествия

В Киеве избили главврача Института рака

По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
Rusvesna.su 07:41
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«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada из-за тормозов

АБН 08:12
Происшествия

В Екатеринбурге женщину ранили ножом на детской площадке

В микрорайоне Светлый в Екатеринбурге днем на детской площадке ножом ранили женщину. Сообщение об инциденте принял отдел полиции номер 13.
Российская газета 07:26
Политика

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
РИА Новости 07:02
Общество

В России зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса у граждан Российской Федерации: шесть в Москве и два в Московской области.
RT на русском вчера в 12:42
Общество

Кабмин одобрил запрет высаживать из транспорта детей-безбилетников

Правительство на заседании одобрило законопроект, в который входит запрет контролерам общественного транспорта высаживать несовершеннолетних пассажиров без билетов.
РБК 07:44
Финансы

Индекс РТС упал до 1000 пунктов

Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года.
REGNUM 05:04
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
РБК 10 марта в 09:37
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Экономика

Белоусов назвал одну из главных опасностей при обвале фондового рынка

Первый вице-премьер заверил, что все необходимое, чтобы «погасить возможность такого нервного поведения рынков» 10 марта правительство и Банк России сделали, и призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть.
РБК 08:10
Происшествия

Очевидцы сняли на видео попытку самосуда над жителем села в Дагестане

РИА Новости 06:18
Киберспорт

ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса

Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
Metaratings 05:00
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.
Lenta.ru 05:35
Общество

Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса

Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
Газета.Ru вчера в 01:45
Экономика

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»

Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Хакасия-Информ 01:36
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Автоспорт

Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
РИА Новости 07:34
Общество

Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы

С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 10 марта в 12:16
Финансы

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости 04:43
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 10 марта в 11:27
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Обряд омоложения президента в клипе «Аигел» на трек «You’re Born»

«You’re Born» ― второй совместный проект «Аигел» и режиссера Анджея Гавриша, который также работал над клипами для Джеймса Бланта, Korn и Parov Stelar.
Афиша Daily 06:23
Армия и оружие

В новом проморолике ВВС Китая показали Су-35С вместе с J-20

Истребители Су-35С показали на видео в компании новейших Chengdu J-20. ВВС НОАК опубликовало ролик, демонстрирующий ее мощь.
Российская газета 03:17
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