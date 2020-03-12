Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
Читать в источнике
Комментировать157

Подробнее о событии

Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

РИА Новости04:57

Bloomberg: Саудовская Аравия предложит Европе большие объемы дешевой нефти

Фонтанка.Ру05:54

Саудиты решили утроить поставки нефти по ценам ниже российских

Московский Комсомолец05:35

Эр-Рияд может вытеснить Россию с рынка нефти в ЕС — Bloomberg

REGNUM06:08

СМИ: Саудовская Аравия предлагает Европе тройные объемы нефти по $25

ПРАЙМ04:57

Саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25 – Bloomberg

Аргументы и Факты06:08

СМИ: Саудовская Аравия предложила нефть с огромными скидками и «вытеснит» Россию

БИЗНЕС Online07:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 07:58, Ашберн

Комментарии

Политика

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Коммерсантъ 06:40
Шоу-бизнес

Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца

Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
РИА Новости 04:17
Автоспорт

Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
РИА Новости 07:34
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Политика

Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Lenta.ru 07:00
Политика

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Lenta.ru 03:25
Наука

Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора

Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора. Об этом заявили физики в научном издании Nuclear Fusion.
Piter.tv 05:01
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Газета.Ru 03:32
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Общество

В Москве зафиксировано нашествие енотов

Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.
Вести.Ru 04:35
Футбол

В «Реале» объявлен карантин из-за заразившегося коронавирусом игрока

Баскетболист мадридского "Реала" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает El Mundo.
Газета.Ru 07:16
Единоборства

Бою Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона угрожает короновирус

Президент UFC Дана Уайт заявил, что есть вероятность отмены поединка за пояс чемпиона в легком весе между россиянином и американцем из за эпидемии короновируса.
Черновик 06:39
Здоровье

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Энергетика

Назван главный козырь России в нефтяной войне

Россия фактически является единственным мировым производителем нефти, который может нормально работать в условиях цен на сырье на уровне 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 06:49
Футбол

ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ

Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.
Газета.Ru 07:03
Общество

В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом, зафиксирован в Польше, сообщил журналистам представитель городской администрации Познани.
РИА Новости 07:32
Спорт

Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии

В Древней Олимпии зажжен Олимпийский огонь для Игр 2020 года, который пройдет в Токио, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
Армия и оружие

Польский МИД рассказал о планах размещения военнослужащих США в стране

По словам главы польского МИД, в Польше появится несколько военных баз США в разных частях страны, а не одна, так называемая "Форт Трамп".
Военное обозрение 04:12
Общество

Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Известия 00:49
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Космос

Испания поставит России летные образцы приборов для обсерватории «Спектр-УФ» в августе

Поставка летных образцов испанских приборов для космической обсерватории "Спектр-УФ" ожидается в августе 2020 года.
ТАСС вчера в 20:35
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Общество

В РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза коронавируса

В РЖД был создан штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.
Москва 24 06:38
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру вчера в 07:12
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Армия и оружие

Первый в 2020 году полк С-400 досрочно поступил в войска

Концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе концерна.
Взгляд.ру 06:19
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

Националисты напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, сообщает "Страна.ua".
РИА Новости 06:46
Экономика

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
РИА Новости 07:48
Происшествия

СК завел дело из-за разглашения на работе сексуальной ориентации жителя Подмосковья

Следственный комитет по городу Мытищи в Подмосковье завел уголовное дело из-за разглашения сексуальной ориентации (аутинга) местного жителя, сообщает организация «Стимул», которая занимается юридической помощью представителям ЛГБТ.
Полит.ру 06:55
Финансы

Курсы доллара и евро выросли более чем на 2,5 рубля

Официальный курс доллара на 13 марта вырос на 2,5554 рубля до 74,0274 рубля. Об этом сообщает Центральный банк России.
Газета.Ru 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное