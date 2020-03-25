Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов. Это поможет держать нефтяные цены на низком уровне.

Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне

Общество Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.

Общество Россиян предложили выпустить из СИЗО из-за коронавируса Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков из-за коронавируса предложил заменить содержание в СИЗО для россиян, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, на домашний арест.

Происшествия В Перми скончался пациент с коронавирусом Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Здоровье Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.

Общество Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния «Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].

Биатлон Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.

Общество Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.

Экономика Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15% Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).

Автоспорт ФИА запретила систему DAS с 2021 года С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.

Общество Режим самоизоляции введен в Ростовской области Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.

Общество Представитель ВОЗ оценила российские меры против коронавируса Меры РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции могут предотвратить быстрый рост числа зараженных в стране, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Политика Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.

Здоровье Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.