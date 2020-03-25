Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов. Это поможет держать нефтяные цены на низком уровне.
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Саудовская Аравия нашла способ нарастить давление в нефтяной войне с Россией

Lenta.ru13:22

Saudi Aramco готовится продать часть своих активов — Bloomberg

ИА Красная Веснавчера в 14:30

Bloomberg: Saudi Aramco может продать долю в подразделении из-за падения цен на нефть

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Saudi Aramco может продать долю в трубопроводной компании

Нефтегазовая вертикальвчера в 13:49

Saudi Aramco может продать долю в подразделении на фоне ситуации на рынке нефти

Газета.Ruвчера в 13:16

Saudi Aramco может продать долю в своем подразделении из-за падения цен на нефть

ПРАЙМвчера в 13:10
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От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

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ПВО Сирии сбили израильские ракеты

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Россиян предложили выпустить из СИЗО из-за коронавируса

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков из-за коронавируса предложил заменить содержание в СИЗО для россиян, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, на домашний арест.
Lenta.ru 16:18
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В Перми скончался пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
Газета.Ru 15:23
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
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В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
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Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
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Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой

Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
UfacityNews.ru 02:44
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Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния

«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
РБК 14:25
Биатлон

Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
МонаВиста 12:57
Общество

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Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
СургутИнформТВ 04:48
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Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Вести.Ru 06:03
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Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
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Дом Эшли Коула ограбили, экс-футболиста «Челси» привязали к стулу

По информации The Sun, в дом экс-футболиста через задние двери ворвались люди в балаклавах и камуфляжной форме.
Sport24.ru 16:35
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Новый китайский корабль для экипажа сможет состыковаться с МКС

Опытный образец космического корабля с экипажем следующего поколения готовится к испытательному полету в Центре запуска Вэньчан.
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Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа.
Телеканал 360° 14:51
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Глава UFC пообещал провести бой Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru 08:51
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ФИА запретила систему DAS с 2021 года

С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Sports.ru 09:00
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
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Режим самоизоляции введен в Ростовской области

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Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
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Мэрия Москвы выпустила приложение для наблюдения за людьми на карантине, передает ВВС.
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Слуцкий объяснил шуточную перепалку с Дзюбой

Напомним, ранее Слуцкий и Дзюба устроили шуточную перепалку между собой в «Инстаграме».
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Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
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Общество

Представитель ВОЗ оценила российские меры против коронавируса

Меры РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции могут предотвратить быстрый рост числа зараженных в стране, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
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Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
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Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Москва 24 12:50
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