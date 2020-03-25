Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов. Это поможет держать нефтяные цены на низком уровне.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне

Телеканал 360°16:21

Саудовская Аравия нашла способ нарастить давление в нефтяной войне с Россией

Lenta.ru13:22

Saudi Aramco может продать долю в подразделении на фоне ситуации на рынке нефти

Газета.Ruвчера в 13:16

Saudi Aramco готовится продать часть своих активов — Bloomberg

ИА Красная Веснавчера в 14:30

Saudi Aramco может продать долю в трубопроводной компании

Нефтегазовая вертикальвчера в 13:49

Bloomberg: Saudi Aramco может продать долю в подразделении из-за падения цен на нефть

ТАССвчера в 16:27

Saudi Aramco может продать долю в своем подразделении из-за падения цен на нефть

ПРАЙМвчера в 13:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 19:46, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Врач рассказал о «печальном сценарии» карантина в России

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин считает, что в худшем случае режим самоизоляции в России из-за коронавируса может продлиться до полутора лет.
Газета.Ru 05:04
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Шоу-бизнес

Ирину Шейк заметили на прогулке с экс-бойфрендом Хайди Клум

Парочка вместе проследовала в апартаменты экс-бойфренда Хайди Клум и Эмбер Хёрд, расположенные в районе Манхэттена.
News.ru 04:10
Общество

В Москве скончались еще пять пожилых пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек в возрасте от 61 до 74 лет, у которых был обнаружен коронавирус, сообщает оперативный штаб по Москве.
Ведомости 16:49
Наука

Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус

Известия 16:00
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки

Артист снял вид из больницы, а также часть палаты.
Вечерняя Москва 03:51
Финансы

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Фискальным органам информация о средствах на электронных кошельках необходима, во-первых, для выявления доходов, которые должны облагаться налогами, пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов: например в ситуациях, когда физические лица ведут предпринимательскую деятельность без образования ИП и скрывают доходы от налогообложения.
РБК 17:00
Общество

В России за сутки выявлено 500 случаев заражения коронавирусом

Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
Мой Брянск 05:12
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Спорт

Олимпийские игры в Токио откроют 23 июля 2021 года

Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:31
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Моллы.Ru 05:37
Общество

Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Толк 02:20
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили израильские ракеты

REGNUM 15:18
Наука

Умение животных считать повышает их способность к выживанию

Умение считать помогает добыть пропитание, найти себе пару, вернуться домой и защититься от врагов.
Машины и Механизмы вчера в 16:27
Общество

В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска

Ранее вечером 30 марта в Саратовской области был введен режим самоизоляции для жителей.
Российская газета 16:30
Футбол

Игроки «Барселоны» согласились на 70-процентное сокращение зарплаты

Игроки «Барселоны» согласились на 70-процентное урезание зарплаты.
Metaratings вчера в 08:10
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Газета.Ru 11:04
Игры

В PS Store открылся предварительный заказ на ремастер Modern Warfare 2

Лос-Анджелес, США, 30 марта 2020, 16:45 — REGNUM В немецком магазине PS Store 30 марта открылся предварительный заказ на ремастер игры Call of Duty: Modern Warfare 2. Вероятно, релиз игры состоится уже 31 марта 2020 года.
REGNUM вчера в 09:45
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru вчера в 12:57
Происшествия

Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске

Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.
АСТВ 18:22
Политика

Россия отправит США гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 30 марта, во время телефонного разговора Владимир Путин предложил Дональду Трампу гуманитарную помощь из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 14:45
Политика

Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Lenta.ru 09:14
Общество

Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-рияд намерены обсудить цены на нефть.
RT на русском 19:28
Общество

В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек

В Соединенных Штатах за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали не менее 770 человек.
ТК Звезда 18:37
Кино

Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек скончался от коронавируса

МИР 24 15:17
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК 11:09
Общество

Карантин введен в Октябрьском районе ЕАО

В Октябрьском районе введен карантин, соответствующее постановление врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна опубликовано на сайте областного правительства.
Время Биробиджана 18:24
Общество

Госдума утвердила штрафы для россиян за нарушение карантина

Сегодня, 31 марта, депутаты Государственной думы во втором и третьем чтении утвердили законопроект, ужесточающий административное наказание за нарушение карантина в России.
Собака.ru вчера в 03:58
Футбол

Голкипер «Астон Виллы» Рейна: «было страшно, мне не хватало воздуха»

ГЛАС.RU 09:16
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 17:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Saudi Aramco
Саудитская компания
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса; за 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала 111 млрд долларов при общей выручке 355,9 млрддолларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное