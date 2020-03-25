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Телеканал 360°Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов. Это поможет держать нефтяные цены на низком уровне.
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Saudi Aramco может продать долю в подразделении на фоне ситуации на рынке нефти
Газета.Ruвчера в 13:16
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
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