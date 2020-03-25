Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов. Это поможет держать нефтяные цены на низком уровне.

Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне

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Финансы Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян Фискальным органам информация о средствах на электронных кошельках необходима, во-первых, для выявления доходов, которые должны облагаться налогами, пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов: например в ситуациях, когда физические лица ведут предпринимательскую деятельность без образования ИП и скрывают доходы от налогообложения.

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Игры В PS Store открылся предварительный заказ на ремастер Modern Warfare 2 Лос-Анджелес, США, 30 марта 2020, 16:45 — REGNUM В немецком магазине PS Store 30 марта открылся предварительный заказ на ремастер игры Call of Duty: Modern Warfare 2. Вероятно, релиз игры состоится уже 31 марта 2020 года.

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