Энергетика
Pravda.RuBloomberg: саудиты продолжают нефтяную войну с Россией
Саудовская Аравия продолжает нефтяное противостояние с Россией, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии и повысила для США
Rambler News Serviceвчера в 08:36
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Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Коронавирус впервые передался от мертвеца
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Пушков рассказал об уготованной России роли на мировой арене
Утрата мировой гегемонии Соединенными Штатами неизбежна, на смену придет «треугольник стран» — России, Китая и США.
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На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
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Протоиерей Смирнов объяснил свой совет россиянам просить милостыню
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Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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Газета.Ru 04:20
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Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области
Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.
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МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
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Рошаль просит СК прекратить проверку больницы в Уфе, в которой люди заражены коронавирусом
Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль попросил СК прекратить проверку в отношении руководства больницы в Уфе, пациенты и сотрудники которой заразились коронавирусом.
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Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
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Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян
В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.
РБК 10:03
Армия и оружие
ВМФ России в Чёрном море взял на сопровождение эсминец США
RT на русском вчера в 14:21
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Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
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Настоящий детектив: Пыза раскрыл двойное убийство воров в Сухуми
Как стало известно ИА «Прайм Крайм», негласный лидер воровского мира Абхазии 53-летний вор «в законе» Рауль Барцба, более известный в криминальной среде как Пыза, призвал заключенных СИЗО к расправе над Тенгуляшом и Наником, назвав их убийцами Хаса и Асты.
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Газета.Ru 12 апреля в 16:57