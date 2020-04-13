Саудовская Аравия продолжает нефтяное противостояние с Россией, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Энергетика Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель. 20

Шоу-бизнес Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.

Политика МИД сообщил о сложной ситуации в США у 74 российских школьников В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России, они прибыли туда в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. 56

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Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,3K

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,3K

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Происшествия Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона. 25

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Экономика Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты. 7

Происшествия Настоящий детектив: Пыза раскрыл двойное убийство воров в Сухуми Как стало известно ИА «Прайм Крайм», негласный лидер воровского мира Абхазии 53-летний вор «в законе» Рауль Барцба, более известный в криминальной среде как Пыза, призвал заключенных СИЗО к расправе над Тенгуляшом и Наником, назвав их убийцами Хаса и Асты.