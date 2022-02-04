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Bloomberg считает, что Россия способна пережить новые западные санкции без особых потерь

За последнее время Россия смогла построить «финансовую крепость», которая поможет стране пережить новые западные санкции без особых потерь, пишет Bloomberg
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Lenta.ru
"Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям", — заявила в комментарии к статье старший экономист БКС Наталья Лаврова.
РИА Новости
Российским властям удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик и добиться профицита бюджета.
Lenta.ru
Также Россия стремится снизить зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, в том числе в евро и юань.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

Bloomberg считает, что Россия способна пережить новые западные санкции без особых потерь
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Bloomberg: финансовые показатели России не позволяют администрации США рассчитывать на успех санкционной политики
Радио Sputnik06:55
Bloomberg: Россия возвела «финансовую крепость» против санкций Запада
Комсомольская правда06:34
Bloomberg: Россия смогла возвести «финансовую крепость» против санкций Запада
Газета.Ru06:14
Bloomberg: благодаря своей «финансовой крепости» РФ переживёт новые санкции
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