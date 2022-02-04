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Bloomberg считает, что Россия способна пережить новые западные санкции без особых потерь

За последнее время Россия смогла построить «финансовую крепость», которая поможет стране пережить новые западные санкции без особых потерь, пишет Bloomberg
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Lenta.ru
"Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям", — заявила в комментарии к статье старший экономист БКС Наталья Лаврова.
РИА Новости
Российским властям удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик и добиться профицита бюджета.
Lenta.ru
Также журналисты обращают внимание, что Россия все больше сокращает зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, в частности в евро и юань.
Российская газета

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