Bloomberg считает неизбежным отказ Германии от «Северного потока — 2» после ухода Меркель
Ожидается, что вскоре между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом состоится «неприятный разговор» о России и газопроводе. Напряженность между странами по поводу газопровода все еще нарастает.В источнике
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Bloomberg назвал неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2»
Московский Комсомолецвчера в 13:53
Германия будет вынуждена отказаться от «Северного потока — 2» — Bloomberg
ИА Красная Веснавчера в 12:20