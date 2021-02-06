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Bloomberg считает неизбежным отказ Германии от «Северного потока — 2» после ухода Меркель

Ожидается, что вскоре между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом состоится «неприятный разговор» о России и газопроводе. Напряженность между странами по поводу газопровода все еще нарастает.В источнике
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Bloomberg назвал неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2»

Московский Комсомолецвчера в 13:53

Bloomber: отказ Германии от «Северного потока — 2» неизбежен

REGNUM01:13

Экс-главред Handelsblatt порассуждал о будущем Меркель и Nord Stream 2

РБК18:38

Отказ Германии от «Северного потока-2» назвали неизбежным

Lenta.ruвчера в 15:59

Неизбежным назвали отказ ФРГ от «СП-2» – СМИ

Российский Диалог01:14

Германия будет вынуждена отказаться от «Северного потока — 2» — Bloomberg

ИА Красная Веснавчера в 12:20

Bloomberg назвало отказ Германии от «Северного потока — 2» неизбежным

РИА Новостивчера в 11:59

Bloomberg: Германия неизбежно откажется от «Северного потока — 2»

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Ученые научили камеру смартфона быстро тестировать человека на коронавирус

Для создания собственной «мини-лаборатории» понадобится смартфон, простой микроскоп, который можно прикрепить к камере устройства, а также микрофлюидный датчик на бумажной основе.
Live243 февраля в 11:16