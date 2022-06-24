Большинство перерабатывающих предприятий отказались принимать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка слитков исключила российских производителей из своего аккредитованного списка.
Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, которые позволят отдельным штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции.
Ранее 24 июня Алиханов сообщал, что руководство Калининградской области надеется, что проблему блокировки транзита грузов в регион получится решить совместно и дипломатами Министерства иностранных дел (МИД) России.