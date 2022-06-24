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Bloomberg: швейцарские компании нашли способ закупать российское золото в обход запрета

По данным таможни, в мае в Швейцарию было ввезено более трех тонн золота суммарной стоимостью около 200 миллионов долларов.
Lenta.ru
В Швейцарии базируются четыре крупных аффинажных завода, которые перерабатывают две трети мирового золота.
Expert.ru
С декабря 2021 года по февраль 2022-го Россия поставила в Швейцарию почти 10 тонн золота.
ТАСС
Большинство перерабатывающих предприятий отказались принимать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка слитков исключила российских производителей из своего аккредитованного списка.
Ведомости

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Российское золото, ввезенное в мае в Швейцарию, прибыло из Великобритании
БИЗНЕС Online09:48
Bloomberg: Швейцария нашла способ закупать российское золото
Газета.Ru09:21
Bloomberg: Швейцария в мае купила 3 тонны российского золота впервые после 24 февраля
Общественная служба новостей21 июня в 11:46
Bloomberg: швейцарские компании нашли способ закупать российское золото в обход запрета
Lenta.ru07:23
Швейцария вновь начала ввозить золото из России
REGNUM22 июня в 02:26
Швейцария снова начала закупать российское золото
НИА-Красноярск21 июня в 22:19
Ввезенное в мае в Швейцарию российское золото прибыло из Великобритании
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