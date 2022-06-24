Большинство перерабатывающих предприятий отказались принимать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка слитков исключила российских производителей из своего аккредитованного списка.
Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, которые позволят отдельным штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции.
Штаб французской армии попытался оправдаться после появления данных о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR на Украине, но не привел никаких доказательств, опровергающих эту информацию, косвенно допустив ее вероятность.
17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус страны — кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива».