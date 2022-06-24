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Bloomberg: швейцарские компании нашли способ закупать российское золото в обход запрета

По данным таможни, в мае в Швейцарию было ввезено более трех тонн золота суммарной стоимостью около 200 миллионов долларов.
Lenta.ru
В Швейцарии базируются четыре крупных аффинажных завода, которые перерабатывают две трети мирового золота.
Expert.ru
С декабря 2021 года по февраль 2022-го Россия поставила в Швейцарию почти 10 тонн золота.
ТАСС
Большинство перерабатывающих предприятий отказались принимать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка слитков исключила российских производителей из своего аккредитованного списка.
Ведомости

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Российское золото, ввезенное в мае в Швейцарию, прибыло из Великобритании
БИЗНЕС Online09:48
Bloomberg: Швейцария нашла способ закупать российское золото
Газета.Ru09:21
Швейцария импортировала российское золото впервые с начала спецоперации
ИА "Реалист"22 июня в 00:39
Bloomberg: швейцарские компании нашли способ закупать российское золото в обход запрета
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Швейцария вновь начала ввозить золото из России
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Ввезенное в мае в Швейцарию российское золото прибыло из Великобритании
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