Энергетика
Lenta.ruСделку по нефти сочли провалом России
После распада сделки Саудовская Аравия объявила ценовую войну и резко нарастила добычу с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона. Россия со своей стороны оставила ее на прежнем уровне около 11,2 миллиона баррелей.
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с чего всё началось
Новое соглашение о сокращении добычи нефти представляет собой «болезненную неудачу» России, хотя сделку в Москве встретили с облегчением, заявили два источника Bloomberg, близкие к Кремлю.Forbesвчера в 07:27
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Комментарии
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В Челябинской области коронавирус подтвердили у 42 человек
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Общество
Университет Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19
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В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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3DNews вчера в 12:01
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В центре Саратова зарезали молодого мужчину
Сегодня, 14 апреля, около часа ночи у одного из домов по улице Шевченко в Саратове было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи и бедра.
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Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily.
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Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине.
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КНДР произвела запуски крылатых ракет
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Свердловчанам запретили ходить на кладбища и собираться в храмах
Свердловчанам запретили ходить на кладбища и собираться в храмах Роспотребнадзор ввел ограничения до конца апреля.
Екатеринбург-ТВ вчера в 23:24
Происшествия
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе
Уголовное дело о распространении ложной информации возбудили в отношении жителя Агинского района Забайкальского края.
Российская газета 03:04
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В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета вчера в 02:50
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
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РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
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Политика
В России разработали еще один препарат от коронавируса
В России разработали еще один препарат от коронавируса, его клинические испытания начнутся через 10-12 дней.
Lenta.ru вчера в 11:26
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Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
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Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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На границе Приморья и Китая образовались очереди из грузовиков
В обычные дни через пункт пропуска Пограничный в обе стороны оформлялось порядка 100 грузовиков, Краскино - около 50.
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13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
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Армия и оружие
В Британии восхищены российской снайперской винтовкой «Сумрак»
Иностранные эксперты отметили дальность стрельбы нового оружия из РФ. В Великобритании восхищены российской снайперской винтовкой "Сумрак".
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Выручка предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) на второй неделе самоизоляции показала небольшой рост.
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По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер.
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В ФИФА сомневаются в возможности проведения игр сборных в 2020 году
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Закладки, перенос данных на карту памяти и переназначение кнопок: Nintendo Switch получила обновление 10.0.0
Nintendo на своём официальном сайте объявила о выходе очередного крупного обновления программного обеспечения Nintendo Switch.
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