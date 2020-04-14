Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСделку по нефти сочли провалом России

После распада сделки Саудовская Аравия объявила ценовую войну и резко нарастила добычу с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона. Россия со своей стороны оставила ее на прежнем уровне около 11,2 миллиона баррелей.
Читать в источнике
Комментировать492
с чего всё началось
Новое соглашение о сокращении добычи нефти представляет собой «болезненную неудачу» России, хотя сделку в Москве встретили с облегчением, заявили
 два источника Bloomberg, близкие к Кремлю.
Forbesвчера в 07:27

Подробнее о событии

Эксперты Bloomberg назвали новую сделку ОПЕК+ провалом для России

Говорит Москвавчера в 07:52

Bloomberg назвал причину изменения позиции России по нефтяной сделке

РБКвчера в 12:13

Bloomberg сочло сделку по нефти провалом России

Московский Комсомолецвчера в 08:38

Сделку России с ОПЕК+ окрестили «болезненной неудачей»

Рамблервчера в 08:08

Bloomberg рассказал об «уступке» России по нефтяной сделке

РИА Новостивчера в 16:14

«Переиграл сам себя»: Bloomberg рассказал о «болезненной уступке» Путина в нефтяной войне с саудовцами

Forbesвчера в 07:27

Сделку по нефти сочли провалом России

Lenta.ruвчера в 07:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 03:22, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
80
Здоровье

В Челябинской области коронавирус подтвердили у 42 человек

По данным на утро 11 апреля, новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила 42 случая заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 11 апреля в 03:46
76
Общество

Университет Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19

Собирающий информацию в режиме онлайн о коронавирусе американский Университет Джонса Хопкинса, который 13 апреля сообщал о более чем 2 млн подтвержденных случаев инфицирования в мире, скорректировал этот показатель в меньшую сторону.
Известия 00:36
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,3K
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
18
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49

В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.
Регион 64 02:00
Гаджеты

Motorola представит 22 апреля флагманский смартфон

3DNews вчера в 12:01
Происшествия

В центре Саратова зарезали молодого мужчину

Сегодня, 14 апреля, около часа ночи у одного из домов по улице Шевченко в Саратове было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи и бедра.
FreeNews-Volga 01:05
5
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
831
Экономика

Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов

Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily.
REGNUM вчера в 22:40
761
Здоровье

Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине.
Lenta.ru вчера в 21:17
60
Армия и оружие

КНДР произвела запуски крылатых ракет

Российская газета 01:59
3
Общество

Свердловчанам запретили ходить на кладбища и собираться в храмах

Свердловчанам запретили ходить на кладбища и собираться в храмах Роспотребнадзор ввел ограничения до конца апреля.
Екатеринбург-ТВ вчера в 23:24
29
Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

Уголовное дело о распространении ложной информации возбудили в отношении жителя Агинского района Забайкальского края.
Российская газета 03:04
Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета вчера в 02:50
4
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
497
Общество

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
5
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
132
Политика

В России разработали еще один препарат от коронавируса

В России разработали еще один препарат от коронавируса, его клинические испытания начнутся через 10-12 дней.
Lenta.ru вчера в 11:26
1,2K
Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
1
Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
982
Политика

Лукашенко подписал соглашение с ЕС об упрощении визового режима

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима.
RT на русском 02:11
72
Транспорт

На границе Приморья и Китая образовались очереди из грузовиков

В обычные дни через пункт пропуска Пограничный в обе стороны оформлялось порядка 100 грузовиков, Краскино - около 50.
Интерфакс 02:49
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото

13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
7
Армия и оружие

В Британии восхищены российской снайперской винтовкой «Сумрак»

Иностранные эксперты отметили дальность стрельбы нового оружия из РФ. В Великобритании восхищены российской снайперской винтовкой "Сумрак".
Piter.tv 01:23
27
Экономика

Бизнес нарастил выручку на второй неделе самоизоляции

Выручка предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) на второй неделе самоизоляции показала небольшой рост.
Компания 02:53
11
Общество

У главы Советского района Уфы подозревают коронавирус

В Уфе у главы Советского района подозревают коронавирус - 11 апреля Рустем Рахматуллин ушел на больничный с повышенной температурой.
КП - Уфа 02:55
Общество

Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции

По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер.
Муксун.fm 12 апреля в 08:56
3K
Футбол

В ФИФА сомневаются в возможности проведения игр сборных в 2020 году

Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА), глава рабочей группы ФИФА по ситуации с коронавирусом Виктор Монтальяни выразил сомнения в возможности проведения матчей сборных в 2020 году.
ТАСС Спорт 03:08
Технологии

Закладки, перенос данных на карту памяти и переназначение кнопок: Nintendo Switch получила обновление 10.0.0

Nintendo на своём официальном сайте объявила о выходе очередного крупного обновления программного обеспечения Nintendo Switch.
3DNews 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное