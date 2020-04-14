с чего всё началось

После распада сделки Саудовская Аравия объявила ценовую войну и резко нарастила добычу с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона. Россия со своей стороны оставила ее на прежнем уровне около 11,2 миллиона баррелей.

Общество Университет Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19 Собирающий информацию в режиме онлайн о коронавирусе американский Университет Джонса Хопкинса, который 13 апреля сообщал о более чем 2 млн подтвержденных случаев инфицирования в мире, скорректировал этот показатель в меньшую сторону.

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,3K

Политика Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. 18

Здоровье Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49 В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.

Происшествия В центре Саратова зарезали молодого мужчину Сегодня, 14 апреля, около часа ночи у одного из домов по улице Шевченко в Саратове было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи и бедра. 5

Экономика Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily. 761

Здоровье Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине. 60

Происшествия В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе Уголовное дело о распространении ложной информации возбудили в отношении жителя Агинского района Забайкальского края.

Общество Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения. 497

Общество Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России. 5

Здоровье Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. 982

Транспорт На границе Приморья и Китая образовались очереди из грузовиков В обычные дни через пункт пропуска Пограничный в обе стороны оформлялось порядка 100 грузовиков, Краскино - около 50.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото 13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии. 7

Общество У главы Советского района Уфы подозревают коронавирус В Уфе у главы Советского района подозревают коронавирус - 11 апреля Рустем Рахматуллин ушел на больничный с повышенной температурой.

Общество Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер. 3K