Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецBloomberg сочло сделку по нефти провалом России

Условия сделки по сокращению нефтедобычи, достигнутые ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс РФ, Казахстан и Азербайджан) 12 апреля, можно считать провалом для России, пишет Bloomberg.
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Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
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У 18 священников Московской епархии обнаружили коронавирус

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Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

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В России к аппаратам ИВЛ подключены 240 пациентов с коронавирусом

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Fitch подтвердило рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Москвы и Санкт-Петербурга в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB" со "Стабильным" прогнозом.
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Число людей на карантине снижается, сегодня их 805 (10 апреля их число было более 1200).
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Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в качестве помощи республике в условиях пандемии коронавируса могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ до "мировой".
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На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Наука

Какие типы коронавируса «путешествуют» в Европе и Азии

В Восточной Азии же самым частым стал тип B, а в Европе и США – А и С (исключение - Швейцария, Германия, Бельгия и Нидерланды).
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В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
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В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
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Политика

Google объяснил причину блокировки видео обращения Путина на YouTube

Google признал, что решение о блокировке видео было ошибочным и вызвано ограниченностью ресурсов, сообщает ТАСС.
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Григорий Иванов: «Давайте признаем сезон во всех лигах не состоявшимся и начнем следующий чемпионат в том же составе»

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В Забайкалье пострадавшим от лесных пожаров отказали в денежной помощи

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Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза

Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
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Общество

Челябинская область попала в топ-10 регионов по созданию рабочих мест

Челябинская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по созданию рабочих мест в последние три года – за 2017-2019 годы на Южном Урале было создано 56,6 тыс. рабочих мест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на РИА «Новости».
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