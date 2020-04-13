Энергетика
Московский КомсомолецBloomberg сочло сделку по нефти провалом России
Условия сделки по сокращению нефтедобычи, достигнутые ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс РФ, Казахстан и Азербайджан) 12 апреля, можно считать провалом для России, пишет Bloomberg.
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:05, Ашберн
Комментарии
Политика
Особое мнение: Андрей Колесников
Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы 12:53
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Центр для лечения пневмоний у больных новой коронавирусной инфекцией откроется 17 апреля.
Блокнот Тамбов 12:45
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ЦБ рекомендует лишать премии финансистов за обман клиентов
Финансовые сотрудники ради количества привлеченных клиентов (денежных сумм для обслуживания в организации), продаж услуг и продуктов вводят клиента в заблуждение, преувеличивая выгодность предложения, скрывая особенности, риски, полную стоимость услуги или продукта.
Вести.Ru 10:12
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Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению
В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля.
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Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
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В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Музыка
Миллионы россиян посмотрели онлайн-концерт Little Big
NewInform вчера в 09:42
Политика
Владимир Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Сегодня Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.
ProUfu.ru 06:37
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 10 тысяч
Более 10 тысяч пациентов в штате Ньй-Йорк скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-2019.
Национальная служба новостей 13:14
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Гаджеты
Стало известно, каким будет новый iPhone 12
Российская газета 08:57
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек
Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Энергетика
Саудовская Аравия продолжает ценовую войну
Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
Футбол
«Реал» сделал запрос в «Арсенал» по Обамеянгу
Мадридский «Реал» сделал запрос в «Арсенал» по трансферу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает France Football.
Чемпионат 11:49
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
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Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа 11 апреля в 10:09
Здоровье
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Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
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Жителей Калининградской области просят не нарушать режим самоизоляции
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, в настоящее время в Калининградской области ведётся доработка указа губернатора, который определит порядок и форму этого подтверждающего документа.
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Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Политика
Власти Турции продолжат практику 48-часового комендантского часа
Практика введения 48-часового комендантского часа в Турции продолжится, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Аргументы и Факты 13:37
Экономика
Кудрин предложил временно увеличить пособие по безработице и МРОТ
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что из-за нынешнего кризиса нужно временно увеличить в стране минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице.
Life.ru 05:35