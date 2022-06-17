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Bloomberg: сокращение поставок газа из России вынудило Европу использовать запасы на зиму

Сокращение поставок природного газа из России вынудило Европу использовать запасы, созданные для потребления в пик предстоящего зимнего сезона, сообщает
 агентство Bloomberg.
РИА Новости
Агентство отмечает, что уменьшение поставляемых объёмов голубого топлива затронуло Францию, Италию, Австрию и Германию.
News.ru
Запасы в подземных газовых хранилищах Европы сократились впервые с середины апреля.
РИА Новости
Согласно пессимистическому прогнозу компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки "Северного потока" Европе к началу отопительного сезона не удастся достичь уровня запасов газа, установленного ЕС.
РИА Новости

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