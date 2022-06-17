Согласно пессимистическому прогнозу компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки "Северного потока" Европе к началу отопительного сезона не удастся достичь уровня запасов газа, установленного ЕС.
Как отмечает Bloomberg, если Вашингтон и дальше будет придерживаться нынешних темпов продаж, то национальный резерв США может сократиться до 40-летнего минимума в 358 млн баррелей к концу октября, когда Белый дом планирует прекратить высвобождение.
На этой неделе газета "Ведомости" со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что власти обсуждают замену цены нефти марки Urals другим индикатором при составлении макропрогноза Минэкономразвития.
Республика Саха (Якутия) и ООО "Газпром СНГ технологии" подписали в ходе Петербургского международного экономического форума соглашение, стороны договорились о строительстве завода по производству сжиженного природного газа.