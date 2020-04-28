с чего всё началось

Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg сообщает о дефиците российской пшеницы на мировом рынке

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