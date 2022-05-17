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Bloomberg сообщил, что США не позволят РФ обслуживать долларовый долг после 25 мая

Лицензия, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в долларах в условиях санкций, скорее всего, не будет продлена.
Росбалт
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России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций 27 мая.
Интерфакс
Однако в администрации президента США Джо Байдена решили придерживаться более жесткого сценария.
Газета.Ru
Представители Белого дома и Минфина США от комментариев отказались.
Gazeta.SPb

Подробнее о событии

Есть вероятность, что США не позволят России обслуживать долларовый долг после 25 мая
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СМИ: США не позволят РФ обслуживать долг - 27 мая могут объявить дефолт
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Bloomberg рассказал, что США не позволят России обслуживать долларовый долг после 25 мая
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