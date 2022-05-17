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Bloomberg сообщил, что США не позволят РФ обслуживать долларовый долг после 25 мая

США, скорее всего, не будет продлевать лицензию России, по которой страна может обслуживать суверенный долг в долларах.
Газета.Ru
России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций 27 мая.
Интерфакс
Источники агентства утверждают, что некоторые чиновники американского Минфина предлагали продлить лицензию, чтобы Россия продолжала платить по долгам, расходуя поступающую в страну валюту.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Однако в администрации президента США Джо Байдена решили придерживаться более жесткого сценария.
Газета.Ru

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СМИ: США не позволят РФ обслуживать долларовый долг после 25 мая
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США решили не допустить обслуживание долларового долга РФ после 25 мая
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США может не продлить лицензию на обслуживание долларового долга РФ
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