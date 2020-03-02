Анкара развернула "рой дронов" в ответ на сирийский авиаудар, после которого погибли 33 турецких солдата. По словам чиновника, "рой дронов" позволил взять под контроль столь большую территорию.

Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии

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