Будьте в Плюсе

Bloomberg сообщил, что Япония купила партию газа по самой высокой цене в своей истории

Японская компания Nippon Steel Corp. купила партию сжиженного природного газа (СПГ) за максимальную в своей истории цену - более $135 млн, подсчитало
 агентство Bloomberg.
Газета.Ru
"Исходя из стандартного размера судна LNGC (перевозчик сжиженного природного газа), стоимость груза составит от 132 до 135 миллионов долларов в зависимости от допустимой нагрузки", - цитирует агентство источник.
РИА Новости
Поставка газа по рекордно высокой стоимости намечена на сентябрь, сделка состоялась на фоне мирового энергокризиса, усугубляющего конкуренцию стран за импорт топлива.
Lenta.ru
Агентство отметило, что Япония планирует стать самым крупным импортером СПГ в мире.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Bloomberg: Япония приобрела груз СПГ на $135 млн по самой высокой цене в своей истории
Известиявчера в 15:55
Японская компания купила самую дорогую партию СПГ в истории страны
РБКвчера в 13:42
Bloomberg: Япония приобрела груз СПГ на $135 млн по самой высокой цене в своей истории
Lenta.ruвчера в 10:30
Bloomberg сообщил, что Япония купила партию газа по самой высокой цене в своей истории
Газета.Ruвчера в 12:20
Bloomberg: Япония закупила самый дорогой СПГ в своей истории
ГЛАС.RUвчера в 12:12
Reuters: японская Nippon Steel сделала самую дорогую в истории страны закупку СПГ
NVLвчера в 11:20
Bloomberg: Япония закупила самый дорогой СПГ в своей истории
FBM.ruвчера в 13:36

Интересное

В Красноярском крае белый медведь с застрявшей в пасти металлической банкой вышел к людям

Металлическая банка застряла во рту у белого медведя в Красноярском крае.
ТАСС03:17

Российские военные ответным огнем подавили атаку на приграничные районы Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о подавлении атаки на приграничные районы региона со стороны Украины.
Газета.Ru04:15

Глава МО Шойгу приказал группировке войск «Запад» оперативно уничтожать беспилотники ВСУ

Российские подразделения должны жестко пресекать обстрелы освобожденных населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ, заявил министр обороны Сергей Шойгу, инспектируя группировку войск "Запад", участвующую в специальной военной операции на Украине.
РИА Новости02:24

Немцы требуют запустить «Северный поток — 2» после заявления Путина

Как сообщало ИА REGNUM, для решения энергетических проблем и увеличения поставок газа можно запустить трубопровод «Северный поток — 2», заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Тегеран.
REGNUM04:28

Die Welt: канцлер Германии Шольц сократил поставки оружия Киеву, нарушив обещания

Канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещания, данные украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сократив поставки вооружений Киеву, пишет немецкое издание Die Welt.
Lenta.ru03:38

ВСУ обстреляли ракетами Антоновский мост в Херсонской области

По Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области было выпущено 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, 11 из них достигли цели, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
BFM.ru03:29

SANA: Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева

"Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной, исходя из принципа взаимности, в ответ на решение Киева", — процитировало агентство своего собеседника во внешнеполитическом ведомстве.
РИА Новости02:17

Минэнерго предложило обязать должников за свет устанавливать умные счетчики

Минэнерго разработало проект постановления, в котором предлагается заставлять должников по счетам за электроэнергию оплачивать установку в своих домах умных счетчиков с дистанционным отключением, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, опубликованный в Telegram-канале «Советбезрынка».
Ведомости02:30

Росавиация: допуск на международные рейсы привяжут к объёму внутренних перелётов

«Новая редакция временного алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объём перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии», — уточнили в Росавиации.
RT на русском04:08

Актер Брэд Питт пришел на премьеру фильма «Быстрее пули» в юбке

Брэд Питт выбрал для премьеры фильма "Быстрее пули" экстравагантный образ: на красной ковровой дорожке он появился в юбке, оголив спортивные ноги в татуировках.
РИА Новости04:01